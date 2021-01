कर्नाटक में डेढ़ करोड़ से ज्यादा सैंपल की हुई कोविड जांच

बेंगलूरु. नव वर्ष के साथ कर्नाटक में कोविड जांच की रफ्तार और बढ़ गई है। वर्ष के पहले आठ दिनों में 8.54 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे गए हैं। अब तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा (Karnataka tested more than 1.5 crore people for corona virus infection) लोगों को कोविड के लिए जांचा गया है। इनमें 1.12 करोड़ से ज्यादा आरटी-पीसीआर जांच हैं।

राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड के 970 नए मरीज मिले हैं जबकि 657 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में संक्रमित 9,25,868 मरीजों में से 9,04,286 मरीजों ने कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग जीती है। 9,429 मरीजों का उपचार जारी है। राज्य में कोविड से कुल 12,134 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से तीन मौतों की पुष्टि शुक्रवार को हुई। 203 मरीज आइसीयू में उपचाराधीन हैं। राज्य में शुक्रवार तक रिकवरी दर 97.66 फीसदी और 1.31 फीसदी रही।

स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में गत 24 घंटे में 10,377 रैपिड एंटीजन और 1,22,140 आरटी-पीसीआर (RT-PCR and Rapid Antigen Test) जांच सहित कुल 1,32,517 सैंपल जांचे। अब तक कुल 1,50,50,771 कोविड सैंपल जांचे गए हैं।

970 नए मरीजों में से 479 मरीज बेंगलूरु (Bengaluru) शहरी जिले से हैं। यहां अब तक संक्रमित 3,91,663 मरीजों में से 3,81,460 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बेंगलूरु में कोविड से कुल 4,343 मरीजों की मौत हुई है। 5,859 मरीज उपचाराधीन हैं।