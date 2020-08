ऑनलाइन कक्षाओं के साथ कर्नाटक में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत एक सितंबर से

बेंगलूरु. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथ नारायण (Dr. C. N. Ashwath Narayan) ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के साथ विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत एक सितंबर से होंगी जबकि ऑफलाइन कक्षाएं अक्टूबर से लगेंगी। (academic year for various degree courses in Karnataka will commence from the 1st of September with online classes. Offline classes will be conducted starting in October. )

वार्ड संख्या 66 के सुब्रमण्य नगर में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑफलाइन कक्षाओं के साथ कुछ डिग्री परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का इंतजार है। इसलिए प्रदेश सरकार ने सितंबर से ऑनलाइन मोड में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए पहले ही व्यापक तैयारी हो चुकी है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का भी पालन करेगी।

छात्रों के हित में निर्णय

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ ही, स्नातक, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सभी छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निर्धारित की जाएंगी। साथ ही, बैकलॉग वाले छात्रों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित होंगी। छात्रों के हित में ये निर्णय लिए गए हैं।