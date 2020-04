आइसीएमआर को लौटाएंगे रैपिड एंटीबॉडी जांच किट

बेंगलूरु. स्वास्थ्य विभाग ने अंतत: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) को रैपिड एंटीबॉडी जांच किट (Rapid Antibody Test Kit) लौटाने का निर्णय किया है। संबंधित कंपनियों के साथ करार रद्द कर दिया गया है। महज 47 फीसदी जांच संवेदनशीलता के कारण ऐसा किया गया। इस कारण उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों की रैंडम जांच योजना खटाई में पड़ गई है।

जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्क्यूलर साइंसेस एंड रिसर्च (Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research) के निदेशक व प्रदेश कोविड-19 टास्क फोर्स में जांच लैब के नोडल अधिकारी डॉ. सी. एन. मंजूनाथ (Dr. C. N. Manjunath) ने बताया कि आइसीएमआर (The Indian Council of Medical Research) ने कुछ दिन पहले प्रदेश को 11,400 किट भेजे थे। सत्यापन के लिए 200 किट राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences - निम्हांस) भेजे गए थे।

जांच में पता चला की इन किटों की जांच संवेदनशीलता केवल 47 फीसदी ही है। इसलिए किट को लौटाने का निर्णय किया गया। उन्होंने बताया कि दो कंपनियों को एक लाख किट के लिए दिए गए ऑर्डर भी रद्द किए गए हैं।