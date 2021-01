एक हजार प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजेगी सरकार

बेंगलूरु. विदेशों में नर्सों की भारी मांग है। प्रदेश सरकार एक हजार नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दे ब्रिटेन (Karnataka to send one thousand trained nurses to Britain) भेजेगी।

उप मुख्यमंत्री एवं कौशल विकास मंत्री डॉ. सीएन अश्वथ नारायण ने शुक्रवार को कहा कि कई विदेशी अस्पतालों ने नर्सों को नौकरी की पेशकश की है। पहले चरण में एक हजार नर्स भेजने की योजना है। कर्नाटक व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास निगम उन्हें संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ब्रिटेन सरकार ने नर्सों के लिए करीब 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज तय किया है।

मंत्री ने बताया कि विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रवास केंद्र की स्थापना की है।

केएसओयू होगा दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला एकल विवि

मैसूरु. कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (केएसओयू) दूरस्थ शिक्षा (Distant Education) प्रदान करने वाला राज्य का इकलौता विश्वविद्यालय होगा। केएसओयू (Karnataka State Open University) के कुलपति प्रो. विद्याशंकर ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि गत सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। राज्यपाल के अधिनियम को स्वीकृति प्रदान करने के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। केएसओयू 10 नए कोर्स शुरू करने के लिए तैयार है। एमकॉम, एमबीए, एमए, एमएससी (आइटी) और कंप्यूटर साइंस सहित कुल आठ पाठ्यक्रमों का संचालन ऑनलाइन हो रहा है।