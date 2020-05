प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से कर्नाटक सरकार चिंतित, रद्द की श्रमिक स्पेशल ट्रेनें

बेंगलूरु. दो दिन पहले दूसरे राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को घर जाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था करने का आश्वासन देने के बाद राज्य सरकार ने अब यू-टर्न ले लिया है। मजदूरों के पलायन को लेकर चिंतित कर्नाटक सरकार ने फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नहीं करने का निर्णय लिया है। मंगलवार शाम सरकार ने रेलवे को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों के लिए प्रस्तावित ट्रेनों का परिचालन रद्द करने की जानकारी दी। हालांकि, सरकार ने ट्रेनों को रद्द करने के लिए कोई कारण नहीं बताया है। रेलवे ने तीन दिनों में बेंगलूरु से विभिन्न राज्यों के लिए आठ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया। मंगलवार शाम तक रवाना हुई इन ट्रेनों में 10 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक पैतृक राज्य लौटे हैं। सरकार के फैसले से प्रवासी श्रमिकों में निराशा है।





बताया जाता है कि दोपहर में मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा और राज्य के प्रमुख भवन निर्माताओं और रियल एस्टेट उद्यमियों के साथ हुई बैठक के कुछ ही घंटे बाद सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द करने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि इससे पहले मंगलवार को राज्य सरकार ने रेलवे से बुधवार को छोड़कर अगले पांच दिनों तक रोजाना दो-दो ट्रेनें (कुल दस) चलाने की मांग की थी। इसके अलावा बुधवार को सरकार ने तीन श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की थी। लेकिन, मंगलवार शाम राजस्व विभाग ने रेलवे को पत्र लिख कर ट्रेनों का परिचालन नहीं करने के लिए कहा। दूसरे राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद ने दक्षिण-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को लिखे गए पत्र में ट्रेनों को रद्द किए जाने का कोई कारण नहीं बताया है। पत्र में कहा गया है कि अब इतनी ट्रेनों की जररुत नहीं है इसलिए परिचालन के आग्रह को वापस लिया जाता है।





मंगलवार देर शाम तक रेलवे अधिकारी भी बुधवार को ट्रेनों के परिचालन को लेकर असमंजस में थे। मंगलवार को दो ट्रेनें लखनऊ और झारखंड के बरकाकाना के लिए गई। रेलवे ने बेंगलूरु से आठ ट्रेनों का परिचालन बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा और राजस्थान के लिए किया है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए एक-एक ट्रेनों का परिचालन हुआ जबकि बिहार के लिए तीन और झारखंड के लिए दो ट्रेनें रवाना हुई। इन तीनों से 10 हजार 300 से ज्यादा लोग लौटें हैं।





एक लाख से ज्यादा लोग लौटे

प्रवासी श्रमिकों के लिए बस और रेल सेवा प्रारंभ होने बाद राज्य केे विभिन्न हिस्सों से करीब एक लाख लोग अपने पैतृक गांव या शहर लौट चुके हैं। रेलवे से 10 हजार लोग अपने राज्यों को लौटे हैं तो राज्य परिवहन निगम की बसों से 84 हजार से ज्यादा लोग अपने गांव या शहर गए हैें।





3/4

3. The builders said that the labourers were given all essential facilities and construction activities have already started.



4. Directions were given to the ministers to convince the labourers to refrain from returning to their home states.