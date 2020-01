किरण बेदी ने डाला सूर्य से ऊं की ध्वनि का वीडियो, लोग बोले मच्छर मंडरा रहा है

बेंगलूरु. केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी (पहले पांडिचेरी) की लेफ्टिनेंट गवर्नर व पूर्व आईपीएस किरण बेदी अपने एक पोस्ट को लेकर ट्रोल हो रही हैं। 4 जनवरी, शनिवार सुबह 8 बजकर 11 मिनट पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया।

1 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो से ऊं की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसमें दावा किया गया है कि 'नासा ने सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की है, सूर्य ऊं गा रहा है।' किरण बेदी के वीडियो-ऑडियो पोस्ट को शाम 4 बजकर 12 मिनट तक यानी करीब 8 घंटे में 5 लाख 64 हजार बार सुना देखा-सुना जा चुका है।

इस पोस्ट के बाद बेदी के दावे को नकारते हुए कई कमेंट किए गए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दावे और सच्चाई से दूर वाहवाही कर रहे हैं।

मजेदार बात यह है कि बेंगलूरु के श्रीकांत गौड़ा नामक व्यक्ति के ट्विटर से किरण बेदी के पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में नासा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का एक लिंक अटैच किया गया है।

जिसमें नासा के हीलियोफिजिक्स (सूर्य और सौरमंडल के बीच भौतिक संबंधों के अध्ययन का विज्ञान) के जानकार एलेक्स यंग ने एक ऑडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य अवयवों को ध्वनि सूर्य के साथ किस तरह से जोड़ती है। इस यूट्यूब वीडियो में जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वे ऊं के उच्चारण की तरह नहीं है। इस तरह से किरण बेदी के पोस्ट की सच्चाई का नकारा गया है।

