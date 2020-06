कर्नाटक में चार लाख से अधिक लोगों की हुई कोविड-19 जांच

बेंगलूरु. चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बुधवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 जांच की संख्या चार लाख से पार चली गई है और लोगों के स्वस्थ होने की दर 44 फीसदी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि मंगलवार तक राज्य की प्रयोगशााओं में 4,00,257 कोविड-१९ नमूनों की जांच की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि अब तक राज्य की 71 प्रयोगशालाओं में 4,00,257 नमूनों की जांच की जिनमें संक्रमित होने की दर 1. 4 फीसदी है। जबकि राज्य में स्वस्थ होने की दर 44 फीसदी है और अब तक 2,605 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में संक्रमण के कुल 5,921 मामले हैं। मंत्री ने कहा कि भारत में जितनी प्रयोगशालाएं हैं, उसका करीब 10 फीसदी कर्नाटक में है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चार लाख नमूनों की जांच में से 3,87, 027 नमूनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है।

