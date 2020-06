कोरोना : देर से अस्पताल पहुंचने के कारण उपचार में देरी

बेंगलूरु. प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर (Dr. K. Sudhakar) ने गुरुवार को कहा कि 50 फीसदी मरीज ठीक हो चुके हैं। 97 फीसदी मरीज असिंप्टोमेटिक (asymptomatic) हैं। तीन फीसदी मरीजों का ही विशेष उपचार जारी है।

उन्होंने कहा कि कई मरीज बीमारी बढ़ जाने के बाद अंतिम चरण में अस्पताल पहुंच रहे हैं। इससे उपचार में कई स्तर पर दिक्कत हो रही है। सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (Severe Acute Respiratory Infection -ए सएआरआइ) व इन्फ्लूएंजा लाइक इंफेक्शन यानी आइएलआइ (जुकाम, खांसी व बुखार के मरीज) के लक्षण वाले वरिष्ट नागरिकों से उन्होंने समय रहते फीवर क्लीनिक आने की अपील की।

डॉ. सुधाकर ने कहा कि सरकार की योजना स्टेडियम को भी क्वारंटाइन केंद्र (Stadium to be turned into quarantine centre) में बदलने की है। बीबीएमपी क्षेत्र में 800 टीम घर-घर जा लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेगी। लोगों को चाहिए की वे सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि पहले किसी क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज मिलने पर एक किलोमीटर के क्षेत्र या फिर पूरे वार्ड को कंटेनमेंट जोन घाषित किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंटेनमेंट जोन की परिभाषा अब संक्रमित के घर तक ही सीमित है। 1.2 करोड़ जनसंख्या वाले शहर में

60 कंटेनमेंट जोन भी हों तब भी घबराने की जरूरत नहीं है।

डॉ. सुधाकर ने बताया कि गैर-कोविड मरीजों को उपचार में परेशानी न हो इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सभी अस्पतालों को ऐसे मरीजों के लिए भी खोला जाएगा। शिवाजीनगर स्थित बॉरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल से शुरुआत होगी।