सम्पत्ति विवाद को लेकर कोर्ट में वकील की हत्या

बेंगलूरु. विजयनगर जिले के होसपेट की जिला अदालत में (district court of Hospet in Vijayanagara district of Karnataka) सम्पत्ति विवाद को लेकर एक वकील की हत्या कर दी गई।

शनिवार को घटी इस सनसनीखेज घटना में मृतक की पहचान 48 वर्षीय टी वेंकटेश के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वेंकटेश अदालत परिसर में कुछ लिख रहा था जब हमलावर ने नारियल काटने वाले धारदार हथियार से हमला किया। गर्दन में किए गए इस हमले से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनोज एन (21)को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी बाइक पर सवार होकर कोर्ट परिसर पहुंचा वहां कुछ लिख रहे वेंकटेश के सिर और गर्दन में धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दिन-दहाड़े हुई इस हत्या से मौके पर अफरातफरी मच गई।

हमले के बाद मौके से भाग रहे आरोपी मनोज को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मनोज पीडि़त वेंकटेश का रिश्तेदार है और माना जाता है कि हत्या का मुख्य कारण संपत्ति विवाद था।