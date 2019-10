मुंबई, पटना के बाद अब बेंगलूरु में सैकड़ों मकान जलमग्न

मुंबई, पटना के बाद अब बेंगलूरु में सैकड़ों मकान जलमग्न

Lake breaches in Bengaluru after 110 mm of rain in one night : दोड्डबिदरकल्लू झील से गुरुवार तडक़े अचानक पानी का तेज रिसाव होने से आवासीय इलाके जलमग्न हो गए