तीन साल के बच्चे को तेंदुए ने बनाया शिकार

रामनगर. तेंदुए (Leopard) ने घर में सो रहे एक तीन वर्ष के बच्चे (three year old child) को अपना शिकार बना लिया। रात के अंधेरे में तेंदुआ चुपके से घर में घुसा और बच्चे को दांतों में दबा बाहर खींच ले गया। घर वालों की नींद खुली तो बच्चे को घर में नहीं पाकर सभी हैरान-परेशान हो गएं। बाहर खोजने पर घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित एक झाड़ी में बच्चे का क्षत-विक्षत शव मिला। घटना रामनगर जिले के मागड़ी तालुक (Magadi Taluk of Ramnagara District) स्थित कदरायणपाल्या गांव की है।

परिजनों के अनुसार भारी बारिश के बाद शुक्रवार रात बिजली चली गई थी। गर्मी के कारण उन्होंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मां कुछ दिनों पहले ही बच्चे के साथ मायके आई थी। घटना के बाद तेंदुए को पकडऩे के लिए वन विभाग ने जगह-जगह पिंजरा लगाया है।

रामनगर और मागड़ी सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में भालू और तेंदुओं का देखा जाना आम है। ग्रामीणों के अनुसार इससे पहले भी कई ग्रामीण और मवेशी तेंदुए के हमले का शिकार हो चुके हैं। बार-बार शिकायत के बावजूद वन विभाग ने तेंदुए को नहीं पकड़ा।

घटना की जानकारी मिलने के बाद वन मंत्री आनंद सिंह (Anand Singh ) ने तेंदुए को पकडऩे या मारने के निर्देश (capture or kill the Leopard) दिए हैं। इससे पहले विधायक मंजूनाथ (MLA Manjunath) ने वन अधिकारियों के साथ घटना स्थल का दौरा किया। मां और परिजनों को संतावना देने के बाद उचित मुआवजे का आश्वासन दिया।