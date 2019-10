मोदी के नेतृत्व के प्रति कम हो रहा विश्वास

बेंगलूरु. विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामय्या ने दावा किया कि हरियाणा व महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश हैं।

उन्होंने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणामों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वर्चस्व कम हुआ है। मतदाताओं ने भाजपा के शासन के खिलाफ वोट दिया है। लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव की तरह भावनात्मक मसलों को अहमियत नहीं दी है। भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में भावनात्मक मसलों के बलबूते पर प्रचंड बहुमत से साथ जीत गई थी। महाराष्ट्र में पिछली बार 120 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार पिछड़कर 100 सीटों के करीब ही पहुंच सकी है और हरियाणा में 47 सीटें जीतने वाली भाजपा वहां पर 40 सीटों तक सिमट गई है। दोनों राज्यों में अपने बलबूते पर सरकार बनाने का भाजपा का सपना धरा रह गया है और इससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि मोदी के नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है।

Compared to previous election results, @BJP4India has faced setback in both the states. In Maharashtra, the seats won have come down from 122 to close to 100. In Haryana, it is down from 47 to 41. All the exitpolls that predicted huge win for BJP has failed.#Elections2019