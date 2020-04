कोरोना के खिलाफ लड़ाई में न हो ऑक्सीजन की कमी

- अख्तर ने साफ किया है कि किसी भी परिस्थित में ऑक्सीजन आपूर्ति में अवरोध पैदा नहीं हो

बेंगलूरु. भारत सरकार (Government of India) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 (Covid-19) के मध्यम से गंभीर मरीजों के उपचार व नैदानिक प्रबंधन में ऑक्सीजन थेरेपी महत्वपूर्ण (Oxygen Therapy Is Important In Clinical Management) है।

इसके मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर प्रधान सचिव जावेद अख्तर ने कोविड अस्पतालों व कोविड स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को जारी दिशा-निर्देशों में अख्तर ने साफ किया है कि किसी भी परिस्थित में ऑक्सीजन आपूर्ति में अवरोध पैदा नहीं हो। आपूर्ति के प्रमुख स्रोतों को भी हर हाल में दुरुस्त रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों के सामने ऑक्सीजन की कमी का संकट न पैदा हो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्तों को सौंपी गई है। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील भी की।