कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा

बेलगावी. बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल (बीआइएमएस) में बुधवार रात 55 वर्षीय कोविड मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस को आग लगा दी और अस्पताल भवन पर पथराव किया। परिजनों पर आइसीयू के बाहर चिकित्सकों के साथ मारपीट की कोशिश का आरोप भी है। (Angered over the death of a 55-year-old man from Covid-19, his relatives, who alleged medical negligence, set an ambulance on fire at the Belagavi Institute of Medical Sciences and Hospital on Wednesday night.)प्राथमिक जांच के अनुसार परिजनों ने नर्सों व अन्य अस्पतालकर्मियों को भी निशाना बनाने की कोशिश की।

बेलगावी पुलिस आयुक्त त्यागराजन सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल को जोडऩे वाले सभी सड़क मार्ग को स्थिति सामान्य होने तक बंद कर दिया। दमकल विभाग ने आग बुझाई। पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद एक सिपाही भी घायल हो गया।

त्यागराजन ने कहा कि मरीज के परिजनों और रिश्तेदारों को सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा चाहिए। आगजनी के वक्त एम्बुलेंस में कोई भी मौजूद नहीं था। भीड़ में 30-40 लोग थे। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अस्पताल के बाहर और आसपास पुलिस बल तैनात है।

पुलिस उपायुक्त एम. जी. हिरेमठ ने बताया कि घटना के बाद अपनी टीम के साथ वे अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों, नर्सों व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। अस्पताल के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे और 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी।

बीआइएमएस के निदेशक डॉ. विनय डी. ने बताया कि घटना के वक्त अस्पताल में 250 से ज्यादा मरीज थे। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत पर इस मरीज को 19 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

बांह पर काली पट्टी बांध करेंगे ड्यूटी

कर्नाटक रेजिडेंट चिकित्सक संघ (केएआरडी) ने घटना के विरोध में गुरुवार को अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष डॉ. दयानंद सागर ने बताया कि कर्नाटक सहित देश भर में रेजीडेंट चिकित्सक शुक्रवार को बांह पर काली पट्टी बांध ड्यूटी करेंगे। डॉ. दयानंद ने कहा कि बेंगलूरु स्थित के. सी. जनरल अस्पताल में भी चिकित्सकों के साथ मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। संघ की मांग है कि पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करे।

डॉ. सागर ने मांग की है कि कोविड ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, स्टाइपेंड (वृत्तिका) बढ़ोतरी की स्वीकृत मांग के अनुसार वृत्तिका राशि जारी हो, गैर-कोविड मरीजों के उपचार में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी एन-95 मास्क, फेस शील्ड व सर्जिकल गाउन आदि उपलब्ध हों, कोविड देखभाल केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए।