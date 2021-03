बेलगावी लोकसभा सीट के लिए मंगला सुरेश ने दाखिल किया नामांकन

बेंगलूरु. पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी (former Union minister of state for Railways Suresh Angadi) की मृत्यु के बाद खाली हुई बेलगावी लोकसभा सीट के लिए हो रहे उप चुनाव में भाजपा ने अंगड़ी की पत्नी मंगला सुरेश (Mangala Suresh ) को मैदान में उतारा है। मंगलवार को पार्टी की उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा (Karnataka Chief Minister B S Yediyurappa) व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील (state BJP president Nalinkumar Kateel ) की मौजदूगी पर्चा दाखिल किया।

वहीं कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक सतीश जारकीहोली को टिकट दिया है। सतीश ने नेता प्रतिपक्ष सिध्दरामय्या व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मौजूदगी में सोमवार को पर्चा दाखिल किया था। इस सीट पर उप चुनाव 17 अप्रेल को होगा।

इस सीट पर भाजपा एड़ी-चोटी का जोर लगाने की तैयारी में है। पड़ोसी राज्यों केरल व तमिलनाडु में चुनाव में व्यस्त पार्टी के कई नेता आने वाले दिनों में बेलगावी में चुनाव प्रचार करेंगे।