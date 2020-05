आम का व्यापारी निकला कोरोना पॉजिटिव

- व्यापार के सिलसिले में वह पुणे और महाराष्ट्र गया था

बेंगलूरु. कर्नाटक में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित 36 नए मरीजों की पुष्टि की। इनमें धारवाड़ (Dharwad) का 34 वर्षीय पुरुष मरीज (पी-1060) आम (Mango trader tests positive for COVID-19 in Dharwad District of Karnataka) का व्यापारी है। धारवाड़ के गांधी नगर का रहने वाला है। व्यापार के सिलसिले में वह पुणे और महाराष्ट्र (Pune and Maharashtra) गया था। हाल ही में धारवाड़ लौटा था।

सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (severe acute respiratory infection (SARI)) के लक्षण सामने आने पर उसके गले के नमूने जांच के लिए भेले गए थे। शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीज को किम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। धारवाड़ में कुल संक्रमितों की संख्या 22 हो गई है। इनमें से 15 उपचाराधीन हैं। सात मरीज ठीक हो चुके हैं।

धारवाड़ जिले के विभिन्न अस्पतालों में संदिग्ध लक्षण वाले २० लोग भर्ती है। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है।