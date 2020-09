निखिल कुमार

बेंगलूरु. कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मरीजों के साथ मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen in Karnataka being sold at 30-55 percent higher rate) की भी बढ़ती मांग के बीच प्रदेश के ज्यादातर अस्पताल या तो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं या फिर ऊंची दरों पर ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि कुछ सप्ताह पहले की तुलना में ऑक्सीजन की कीमतों में 30 से 55 गुना उछाल आया है। कंपनियों ने कीमत बढ़ा दी है। बावजूद इसके समय रहते पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है।

मौजूदा स्थिति को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन (पीएचएएनए) ने भी नाराजगी जताई है। पीएचएएनए के अगले निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. एच. एम. प्रसन्ना ने बताया कि ऑक्सीजन 30-35 गुना महंगा मिल रहा है। कंपनियों ने कीमत बढ़ा दी है। मरीज सहित चिकित्सकों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार जब निजी अस्पतालों के लिए उपचार दर तय कर सकती है तो ऑक्सीजन का अधिकतम मूल्य तय करने में क्या समस्या है? सब कुछ जानते हुए भी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग व वाणिज्य और उद्योग विभाग हाथ पर हाथ धड़े क्यों बैठा है? इन विभागों से अपील है कि ऑक्सीजन के लिए उच्चतम दर तय करें।

प्रति क्यूबिक मीटर 37 रुपए के बदले अब 57 रुपए का भुगतान

कर्नाटक मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य व एसीइ सुहास अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. जगदीश जे. हिरेमठ ने पत्रिका को बताया कि कोविड के पहले की तुलना में ऑक्सीजन की लागत काफी बढ़ गई है। प्रति क्यूबिक मीटर 37 रुपए के बदले अब 57 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। तकरीबन 55 फीसदी ज्यादा। सरकारी दरों पर मरीजों का उपचार मुश्किल हो रहा है। सरकार ने उपचार की उच्चतम दर तो तय कर दी लेकिन ऑक्सीजन सहित अति आवश्यक चिकित्सा उपकरणों व अन्य उत्पादों को भूल गई। उपचार दरों को विनियमित करने के लिए जरूरी है कि सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों व जरूरी उत्पादों की कीमत तय हो। ऑक्सीजन की लागत को तुरंत प्रभाव से कम करना होगा नहीं तो सरकारी द्वारा निर्धारित दरों पर उपचार मुश्किल हो जाएगा।

कुछ कंपनियों का स्वामित्व

शहर के एक वरिष्ठ चिकित्सक के अनुसार करीब 70 फीसदी ऑक्सीजन की मार्केटिंग पर कुछ कंपनियों का स्वामित्व है। संक्रमण बढ़ेगा तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती होगी। समय रहते चेतने की जरूरत है।

प्रदेश के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी और आपूर्तिकर्ता कंपनियों की मनमानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 27 अगस्त को वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव गौरव गुप्ता को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। कंपनियों को चेताते हुए जारी एक परिपत्र में उन्होंने माना कि कोविड मरीजों के उपचार व प्रबंधन में ऑक्सीजन की समय रहते पर्याप्त आपूर्ति बेहद जरूरी है। आपूर्ति के मुख्य स्रोतों के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल भी बेहद जरूरी हैं और हर हाल में इनका पालन होना चाहिए। संबंधित कंपनियां अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों और रिफिलिंग इकाइयों को समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति में विफल रही हैं। जो मरीजों को उपचार के हक से वंचित करने सहित कानून का सरासर उल्लंघन है।



साइलेंट हाइपोक्सिया खतरनाक

कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सबसे अहम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक करीब 15 फीसदी कोविड मरीजों में फेफड़े के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत है और उन्हें सांस लेने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है। कुछ मरीज़ों में सांस लेने की तकलीफ तो नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन उनमें खतरनाक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। इस स्थिति को साइलेंट हाइपोक्सिया कहा जाता है।

- बेंगलूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉ. के. सुधीश के अनुसार अन्य बीमारियों से पीडि़त कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी है। शरीर के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने के कारण ऐसे मरीज की तबीयत जल्दी बिगड़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।

- विक्टोरिया सरकारी अस्पताल में कोविड टास्क फोर्स की नोडल अधिकारी डॉ. स्मिता सेगू के अनुसार मरीजों की संख्या के साथ ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। शुरुआत में 50 से 100 की तुलना में अकेले बेंगलूरु में औसतन प्रतिदिन दो हजार पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (एसएआरआइ) और इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेश यानी आइएलआइ के ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है।