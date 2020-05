शिवमोग्गा में पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने की ट्रेन की मांग

बेंगलूरु. पश्चिम बंगाल मूल के प्रवासी मजदूरों (migrant workers from West Bengal ) ने शिवमोग्गा में एकत्र होकर ट्रेन की मांग की है। डीएम कार्यालय के सामने एकत्र हुए मजदूरों ने पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके गृह राज्य लौटने के लिए ट्रेन (demanding West Bengal govt to provide them train) की व्यवस्था करने की मांग की।

मौके पर उपस्थित एक मजदूर ने कहा कि यहां पश्चिम बंगाल के 120 लोग फंसे हुए हैं उनके लौटने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय सरकार कह रही है कि ममता बनर्जी की ओर से स्वीकृति नहीं मिल रही है।

बता दें कि लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल रेलगाडिय़ां चलाकर उन्हें उनके मूल स्थान पर भेजने की व्यवस्था तो की है लेकिन सभी मजदूरों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पा रही। यही कारण है कि मजदूर सड़क पर उतरकर अपनी समस्या बताने को मजबूर हैं।

मेंगलूरु में भी शुक्रवार को झारखंड मूल के मजदूरों ने अपनी घर वापसी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। मेंगलूरु में टाउन हाल के बाहर प्रदर्शन करते हुए मजदूरों ने झारखंड सरकार से मांग की कि उनको गृहराज्य भेजने के लिए ट्रेनों का इंतजाम किया जाए।

मजदूरों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे झारखंड सरकार से वापसी के लिए ट्रेन की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वीडियो में प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि यदि फुटपाथ पर भी सोना पड़े तो वे इसके लिए तैयार हैं, वे मरने के लिए भी तैयार हैं लेकिन प्रदर्शन हर हाल में जारी रहेगा जब तक कि सरकार उनकी मांग मान नहीं लेती।

बता दें कि बेंगलूरु व हुब्बल्ली जैसे शहरों से प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों व अन्य लोगों को उनके गृह राज्य भेजने की व्यवस्था की जा रही है और प्रतिदिन स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें झारखंड के लिए चलाई गई ट्रेनें भी शामिल हैं।