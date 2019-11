मंत्री ने दिया अजीब ज्ञान, बोले लोग शादियां कर रहे हैं तो मंदी कहां है

Minister said people are getting married, so where is the recession: देश में मंदी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी ने ऐसा ज्ञान दिया जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। मंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि विमान भर-भर के उड़ रहे हैं, ट्रेनें खचाखच भरी चल रही हैं, लोग खूब शादी कर रहे हैं, ऐसे में मंदी कहां है?