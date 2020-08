मंत्री ने बारिश के दौरान कोरोना को लेकर कही यह बात, लोगों से की खास अपील

बेंगलूरु. अभी पिछले साल ही बाढ़ की विभीषिका झेल चुके कर्नाटक में एक बार फिर बारिश रौद्र रूप दिखाने पर आमादा है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश (heavy rain in various parts of Karnataka ) के मद्दनेजर चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने कहा है कि बरसात के दौरान लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

उन्होंने गुरुवार को लोगों से अपील की कि कोरोना के लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन के जरिए संपर्क करें।

एक ट्वीट के जरिए सुधाकर ने कहा कि राज्य के तटीय जिलों, मलनाड और उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्दनेजर लोगों को बारिश के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। बुखार, खांसी और सर्दी जैसे कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन 104 पर फोन करें।

बेंगलूरु में 27.79 प्रतिशत बिस्तर खाली

उनका कहना था कि बेंगलूरु में 11 कोविड-19 केयर सेंटर में 4,276 बिस्तर हैं। आज सुबह तक उनमें से 936 यानी 27.79 प्रतिशत बिस्तर खाली हैं।



बेंगलूरु में कुल एक्टिव मामले 32,757

बता दें कि बेंगलूरु शहरी जिले में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 32,757 हो गई। जिले में बुधवार को 3083 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। शहर में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 1163 मरीजों की मौत हो चुकी है।