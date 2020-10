13 हजार से ज्यादा आरटीइ सीटें रिक्त

- साल दर साल घट रही आवेदकों की संख्या

- 600 से ज्यादा स्कूलों को नहीं मिला एक भी आवेदक

बेंगलूरु. एक समय था जब शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों की संख्या लाखों में होती थी। सीटों की संख्या से दो-तीन गुना ज्यादा आवेदन मिलते थे। सीटें पाने के लिए अभिभावक नकली आय प्रमाण पत्र तक जमा करवा देते थे। लेकिन गत कुछ वर्षों से सीटों की संख्या के साथ आवेदक भी घटे हैं। स्थिति यह है कि 13 हजार से ज्यादा सीटों के लिए आवेदक नहीं हैं। प्रदेश के 600 से ज्यादा स्कूल पहले आवेदक के इंतजार में बैठे हैं।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आरटीइ के तहत 17,453 सीटें उपलब्ध हैं। सीट आवंटण प्रणाली के पहले चरण में में चयनित 5,912 बच्चों में से 3,089 बच्चों ने ही दाखिला लिया। दूसरे चरण में 1,441 बच्चों का चयन हुआ। लेकिन 591 सिटों पर ही दाखिला हुआ। 13,773 सीटें रिक्त हैं। (more than 13 thousand RTE seats goes vacant in Karnataka)

शिक्षाविदों के अनुसार दाखिला नियम में बदलाव के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। संशोधित नियम बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले की इजाजत तभी देते हैं जब घर के तीन किलोमीटर तक के दायरे में सरकारी या अनुदानित स्कूलों में सीटें उपलब्ध नहीं हों। शुरू से ही अभिभावकों की पसंद निजी स्कूल ही रहे हैं।

आरटीइ टास्क फोर्स के संयोजक नागसिम्हा जी. राव के अनुसार नियमों में बदलाव से कई निजी स्कूल सीटें देने से बच गए हैं। आरटीइ कोटे से बाहर हो गए हैं।

एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (केएएमएस) के महासचिव डी. शशिकुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग ने गैर अनुदानित निजी स्कूलों को आरटीइ से बाहर रखा है। बावजूद इसके अभिभावक पूरी फीस देकर भी किसी तरह बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। केएएमएस आरटीइ के पक्ष में है। लेकिन करोड़ों रुपए की प्रतिपूर्ति शुल्क बकाया है। निजी स्कूल प्रबंधन खफा हैं। कोरोना महामारी ने कमर तोड़ रखी है।

- शैक्षणिक सत्र 2015-16 में 1.11 लाख सीटों के लिए 3.89 लाख आवेदन मिले। अनुदानित और गैर अनुदानित स्कूलों को मिलाकर 11 हजार सीटें ही रिक्त रही।

- शैक्षणिक सत्र 2016-17 में उपलब्ध 1,15,237 सीटों में से 17,246 सीटों पर दाखिला नहीं हुआ। 2.74 लाख आवेदन मिले थे।

- शैक्षणिक सत्र 2017-18 में 128648 लाख सीटों के लिए 2.1 लाख आवेदन मिले। 19,647 हजार सीटें ही रिक्त रही।