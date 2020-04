65.5 फीसदी को पास में मोबाइल रख सोने की आदत

- 70 फीसदी पुरुषों व 54 फीसदी महिलाओं ने मानी नींद में खलल की बात

- 52.7 फीसदी जेब में रखते हैं मोबइल

- निम्हांस ने 2000 लोगों पर किया अध्ययन

बेंगलूरु.

रात को मोबाइल चलाने और सिरहाने के पास रखकर सोने वालों कमी नहीं है। लेकिन यह आदत नींद में खलल डाल शारीरिक व मानसिक समस्याएं पैदा कर रही है। 65.5 फीसदी लोग रात में मोबइल का इस्तमाल करते हैं और इसे तकीए के नीचे या बिस्तर पर ही आसपास रख सो जाते हैं। रात में मोबाइल का इस्तमाल करने वाले 61 फीसदी लोगों में से 72.4 फीसदी ठीक से सो नहीं पाते हैं। इनमें मोबाइल पर गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है।

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। विद्यार्थियों से लेकर निजी व सरकारी कर्मचारियों सहित 18 से 40 आयु वर्ग के दो हजार लोगों को अध्ययन में शामिल किया गया। दो हजार में 50.4 फीसदी यानी 1008 पुरुष व 49.6 फीसदी यानी 992 महिलाएं थीं।

The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences में डिजिटल लत छुड़ाने की क्लिनिक शट (services for healthy use of technology - सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी) चला रहे क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग के अडिशनल प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार शर्मा (Dr. Manoj Kumar Sharma) ने बताया कि 65.5 फीसदी यानी 1310 (890 पुरुष और 420 महिलाएं) ने सोते समय पास में मोबइल रखने की बात मानी।

890 पुरषों में से 630 ने और 420 में से 227 ने खराब नींद की शिकायत की। हालांकि मोबइन फोन (Mobile phone) के साथ नहीं सोने वाले 8.89 से 12.38 फीसदी लोगों ने भी ठीक से नहीं सो पाने का जिक्र किया। 52.7 फीसदी (1054) अपनी जेब में, 22.6 फीसदी (452) पर्स में और 10.2 फीसदी (206) हाथों में मोबाइल फोन रखना पसंद करते हैं।



नीली रोशनी नींद के लिए घातक

मोबाइल फोन से निकलने वाली निली रोशनी (Blue light) नींद के लिए घातक है। रात के समय हमारा शरीर मेलाटोनिन (Melatonin ) नामक तत्व शरीर में छोडऩे लगता है। यह तत्व शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। लेकिन निली रोशनी इस तत्व को बनने नहीं देती हैं। लोगों को आसानी से नींद नहीं आती है। अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि सोने के कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल, टैबलेट्स या लैपटॉप जैसे गैजेट्स का इस्तमाल बंद कर दिया जाए।