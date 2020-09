बेंगलूरु में लगातार तीसरे दिन चार हजार से अधिक कोरोना संक्रमित

बेंगलूरु. बेंगलूरु में शनिवार को भी लगातार तीसरे दिन (third consecutive day ) कोरोना (Covid-19) मरीजों की संख्या चार हजार से अधिक (More than four thousand corona infected) रही। शहर में पिछले चौबीस घंटे में 4, 083 नए संक्रमित मिले हैं। कर्नाटक में शनिवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,811 रही। वहीं स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 5,417 रही। स्वास्थ विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 101782 एक्टिव मामले हैं। शनिवार को राज्य में 67,857 कोरोना टेस्ट किए गए।

86 मरीजों की मौत

राज्य में शनिवार को पिछले चौबीस घंटों में कुल 86 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई इनमें से 27 की मौत बेंगलूरु में हुई है।

बेंगलूरु में कुल एक्टिव मामले 43,378

बेंगलूरु शहरी जिले में कुल एक्टिव मामलों की संख्या शनिवार को 43378 हो गई। जिले में शनिवार को 2494 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं।

शहर में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 2821 मरीजों की मौत हो चुकी है।

कहां कितने नए मामले

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को बेंगलूरु शहरी जिले में 4083, बागलकोट में 147, बेल्लारी जिले में 462, बेलगावी जिले में 132 नए मरीज मिले हैं। वहीं बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 241, बीदर में 56, चामराजनगर जिले में 63, चिकबल्लापुर जिले में 164, चिकमगलूर में 109, चित्रदुर्गा में 70, दक्षिण कन्नड जिले में 420, दावणगेरे में 144, धारवाड़ जिले में 232, गदग जिले में 44, हासन में 239, हावेरी जिले में 111, कलबुर्गी जिले में 249, कोडगू जिले में 79, कोलार जिले में 165, कोप्पल जिले में 352, मंड्या जिले में 255 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह मैसूरु जिले में 73, रायचूर जिले में 92, रामनगर में 73 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।

बेंगलूरु में 264 मरीज आईसीयू में

बेंगलूरु शहरी जिले में 264 मरीजों सहित राज्य में कुल 832 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। धारवाड़ जिले में 93, हासन में 62 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं।