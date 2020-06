मां ने यकृत दान कर 'दिल के टुकड़े' को दोबारा दी जिंदगी

बेंगलूरु. मां ने यकृत का टुकड़ा दान कर (Mother donates her liver to save 4 Year old daughter) चार वर्ष की बेटी को दोबारा जिंदगी दी है। परिवार वेल्लोर का रहने वाला है। सात माह की उम्र से ही बेटी राघवी (परिवर्तित) बीमार रहने लगी थी। बुखार और पेट में सूजन से समस्या शुरू हुई। उम्र बढऩे के साथ बीमारी और बढ़ गई। खून की उल्टी, मल में रक्त व पीलिया के रूप में यकृत फेल होने की बात सामने आई।

एस्टर सीएमआइ (Aster CMI) के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. सोनल अस्थाना (Dr. Sonal Asthana) ने सोमवार को बताया कि बच्ची को जब लाया गया तब उसका यकृत लगभग फेल हो चुका था। यकृत प्रत्यारोपण अंतिम विकल्प था लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे प्रत्यारोपण खर्च उठा सके। कोरोना महामारी के बीच यकृत मिलना दूसरी बड़ी चुनौती थी। यकृत दान के लिए राघवी की 26 वर्षीय मां आगे आई तो अस्पताल ने भी प्रत्यारोपण के 80 फीसदी खर्च की व्यवस्था की। 13 अप्रेल को प्रत्यारोपण हुआ। सर्जरी करीब नौ घंटे तक चली।

डॉ. अस्थाना ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण अंगदान व प्रत्योरापण पूरी तरह से थम गया है। गुर्दा व यकृत के कई मरीज प्रत्यारोपण के लिए दान का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संकट समाप्त होने तक इनमें से शायद कुछ मरीज बचे ही नहीं। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए फिलहाल लिविंग लिवर प्रत्यारोपण ही विकल्प है। मरीज की जिंदगी बचाने के साथ चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वायरस से बचाए रखना भी चुनौती है।

लिवर प्रत्यारोपण सर्जन डॉ. कार्तिक के. रायचूरकर ने बताया कि ऑपरेशन से पहले मरीज और परिजनों को कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जांचा गया था। सभी वायरस मुक्त थे।