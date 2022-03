Russia-Ukraine crisis: ‘मेरा भाई वापस नहीं आएगा लेकिन उन्हें बचाइए जो जिंदा हैं’

Russia-Ukraine crisis

यूक्रेन में मृत विद्यार्थी के भाई की मार्मिक अपील

बैंगलोर Published: March 02, 2022 07:38:14 pm

बेंगलूरु. रूस-यूक्रेन जंग (The Russian invasion of Ukraine) में एक ओर जहां मानवता को तार-तार करने वाली खबरें आ रही हैं वहीं यूक्रेन में हमले में मृत कर्नाटक के एक विद्यार्थी (Karnataka student killed in Ukraine) के भाई ने एक ऐसी अपील की है जो लोगों के दिल को छू रही है। कर्नाटक के चौथे वर्ष के मेडिकल छात्र नवीन एसजी(21)के बड़े भाई हर्षा एसजी ने कहा कि मेरा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा लेकिन कृपया उन लोगों को बचाओ जो जीवित हैं।

बताया जाता है कि नवीन हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था। उस दिन भी वह पिछले छह दिनों से बंकर में छिपे विद्यार्थियों के लिए किराने का सामान लेने के लिए बंकर से बाहर निकला था। वह चाहता तो सोमवार को रवाना हुए विद्यार्थियों के एक समूह के साथ निकल सकता था। लेकिन नवीन का मानना था कि सीनियर विद्यार्थी रुके रहें ताकि हम अपने जूनियर्स को भी साथ ले जा सकें। जूनियर विद्यार्थी एक वर्ष से भी कम समय से यूक्रेन में थे।

हर्षा का कहना था कि सरकार को मेरे भाई के शव को वापस लाने की तुलना में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। हर्षा ने कहा कि इस समय यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को लेकर उनके माता-पिता बेहद चिंतित हैं। अपने भाई के शव से ज्यादा मैं सरकार से अन्य सभी छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए कहूंगा।

नवीन के पिता शेखरप्पा ने भी सरकार से यक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने का आग्रह किया।

