Corona Virus : मैसूरु, कोडुगू, चामराजनगर और मेंगलूरु हाई अलर्ट पर

- नॉवेल कोरोना वायरस

बेंगलूरु.

केरल में नॉवेल कोरोना वायरस (Novel Corona Virus) के के तीसरे मरीज की पुष्टि होने के बाद मैसूरु, कोडुगू, चामराजनगर और मेंगलूरु हाई अलर्ट (Mysuru, Kodugu, Chamrajnagar and Mengaluru on high alert due to Novel Corona Virus) पर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वायरस के लक्षणों को लेकर सतर्क है। थर्मल स्क्रीनिंग प्रक्रिया तेज की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों को हर संभव अहतियात बरतने और हर संदिग्ध मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। केरल में सोमवार को तीसरे मामले की पुष्टि हुई है। कसारगोड़ के कंजंगढ़ जिला अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है और हालत स्थिर है। पीडि़त शख्स हाल ही में चीन के वुहान से लौटा था।

इस बीच प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संचारी रोग विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. बी. जी. प्रकाश कुमार ने सोमवार को 10 नए संदिग्ध यात्रियों को निगरानी में रखने की पुष्टि की है। अब कुल 51 यात्री उनके होटलों और घरों में निगरानी में हैं। एक संदिग्ध यात्री को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिसीजेज में भर्ती किया गया है। सोमवार को नौ यात्रियों के रक्त के नमूने जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआइवी) भेजे गए हैं। अब तक भेजे गए 44 नमूनों में से 29 यात्रियों के रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि नहीं हुई है।

312 लोगों ने फोन पर ली जानकारी

हेल्प लाइन संख्या 104 (आरोग्य सहाय वाणी) पर 22 जनवरी से प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल 312 लोगों ने वायरस संबंधित जानकारी ली है। शनिवार और रविवार को सबसे ज्यादा 203 लोगों ने संपर्क किया। कलबुर्गी से 34, विजयपुरा से 30, बेलगावी से 29 और बेंगलूरु से 20 फोन आएं। जबकि मैसूरु से 10 लोगों ने संपर्क साधा।