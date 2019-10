नरेंद्र मोदी जी ! कर्नाटक और दक्षिण भी भारत का हिस्सा हैं

बेंगलूरु. बिहार में बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने राज्य में बाढ़ प्रभावितों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में केंद्र की कथित चुप्पी पर निशाना साधा है।

कांग्रेस के साथ जद-एस ने भी पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वह केंद्र की ओर से बाढ़ राहत कोष जारी करने के मुद्दे पर राज्य के साथ बेरुखी वालाा रवैया अपनाए हैं।

कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि राज्य में आई बाढ़ से मुश्किलों में घिरे लोगों को देखने के बावजूद प्रधानमंत्री आंखें मूंदे हुए हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि 'कर्नाटक के लिए बाढ़ राहत कोष जारी करने के प्रति यह उदासीन रवैया क्यों?'

सिद्धरामय्या ने कहा '60 दिनों से अधिक समय से राज्य के कई हिस्से बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

न रहने के लिए सिर पर छत है, न खाने के लिए कुछ है। मवेशी मर रहे हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक के प्रति यह नफरत क्यों है?'

Spoke to Bihar CM @NitishKumar Ji regarding the flood situation in parts of the state. Agencies are working with local administration to assist the affected. Centre stands ready to provide all possible further assistance that may be required. — Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2019

इससे पहले मोदी ने बिहार में आई बाढ़ पर ट्वीट करते हुए कहा कि 'राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के बारे में नीतीश कुमार से बात की।

बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए ऐजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ काम कर रही हैं। केंद्र जरूरत पडऩे पर हर संभव मदद मुहैया करने के लिए तैयार है।'

मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सिद्धरामय्या ने यह जानना चाहा कि कर्नाटक के लिए इतनी 'नफरत' क्यों है? उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलेबाढ़ से तबाह हो गए लेकिन मोदी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं।

कांग्रेस ने पूछा क्या कर रहे भाजपा सांसद

चित्रदुर्गा में पत्रकारों से बातचीत में सिद्धरामय्या ने कहा कि राज्य के 25 भाजपा सांसद क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने प्रत्येक बाढ़ प्रभावितों को 10 हजार रुपए दिए हैं। लेकिन, लोगों ने इसमें भी भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने उन लोगों को रुपए नहीं दिए जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। सिर्फ भाजपा समर्थकों को ही पैसे मिले हैं। मकानों के पुनर्निर्माण के लिए, फसलों को पहुंचे नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए अब तक धन नहीं जारी किया गया है। जिनके मकान नष्ट हो गए उन्हें सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं दिया गया।

On days like these, we cannot but wonder if Bihar's 40 seats vis-a-vis Karnataka's paltry 28, is the reason why Nitish Kumar gets a call, but @BSYBJP's repeated efforts to talk about Karnataka floods get rejected.



We are also in this nation, sir. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ! https://t.co/XqIAZA98Ar — Dr. G Parameshwara (@DrParameshwara) October 1, 2019

बिहार की सहायता ठीक, लेकिन कर्नाटक से भेदभाव क्यों: परमेश्वर

उधर, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि वह बिहार को तुरंत दी गई सहायता की सराहना करते हैं। लेकिन, उन्होंने यह ट्वीट भी किया, 'हम केंद्र द्वारा कर्नाटक के प्रति दिखाई गई गंभीर उदासीनता के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। कर्नाटक और दक्षिण भी भारत का हिस्सा हैं, नरेंद्र मोदी जी !' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'क्या बिहार की 40 सीटों के सामने कर्नाटक की 28 सीटें नगण्य हैं। जिस कारण नीतीश कुमार को फोन आया जबकि कर्नाटक बाढ़ के बारे में बात करने की बीएस येडियूरप्पा की बार-बार की कोशिशें खारिज हो गईं। हम भी इसी देश में हैं। आप जो कर रहे हैं वह अच्छा नहीं कर रहे हैं।'

.@narendramodi avare, why can't you show similar interest in helping Karnataka? You visit Karnataka multiple times during elections but you do not want to be part of the sorrow of people now?



How dare you say "ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" and turn a blind eye towards Kannadigas?#ModiMosa https://t.co/AsATM1m21v — Janata Dal Secular (@JanataDal_S) October 1, 2019

बिहार जैसी रुचि क्यों नहीं : जद-एस

जनता दल-एस ने ट्वीट किया, 'नरेंद्र मोदी जी, आप कर्नाटक की मदद करने में बिहार जैसी ही रुचि क्यों नहीं दिखा रहे? आप चुनाव के दौरान कई बार कर्नाटक आए लेकिन आप अब लोगों के दुख में शामिल नहीं होना चाहते।Ó गौरतलब है कि राज्य में अगस्त में आई बाढ़ में 84 लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई और लाखों मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

2) The team called on Hon'ble Chief Minister of Karnataka Shri @BSYBJP and also met senior officials of the State Government.



3) The Karnataka Government submitted a memorandum on 2nd September, 2019.



4) The report of the IMCT is under finalization. (2/2) — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) October 1, 2019

केंद्रीय टीम की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा: वित्त मंत्री

इस बीच वित्त मंत्री और राज्य से राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट कर कहा कि बाढ़ और भू-स्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने वाली अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आइएमसीटी) की रिपोर्ट मंजूरी के अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम ने 24 से 27 अगस्त तक राज्य के पांच जिलों का दौरा किया। इसके बाद केंद्रीय टीम ने राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा और वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की। इसके बाद राज्य सरकार ने 2 सितम्बर को एक ज्ञापन सौंपा। अब केंद्रीय टीम की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।