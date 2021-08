राज्य में प्रतिदिन 5 लाख वैक्सीन की जरूरत

बेंगलूरु. राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा कि यदि राज्य को हर सप्ताह कोविड-19 टीकों की 35 लाख खुराक की आपूर्ति की जाती है तो तीन महीने के भीतर सभी पात्र नागरिकों को दोनों खुराक (administer both doses to all eligible citizens) देना संभव होगा।

अदालत को यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को पहले ही पत्र लिखकर हर सप्ताह 35 लाख टीके उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि राज्य तीन महीने के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण कर सके।

कोरोना संक्रमण के 1338 नए मामले

बता दें कि कर्नाटक में मंगलवार को पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के 1338 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 315 मामले बेंगलूरु शहरी जिले व दक्षिण कन्नड़ जिले में 378 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 1994 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं इस दौरान 31 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई जब मामले घटकर 22676 हो गए।