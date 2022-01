कोरोना को लेकर चार से छह सप्ताह तक सतर्क रहने की जरूरत

ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी तीसरी लहर

बैंगलोर Published: January 05, 2022 05:08:35 pm

बेंगलूरु. राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर (Karnataka Health Minister Dr K Sudhakar) ने लोगों को सतर्क रहने की जरूरत बताई है। बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को अगले चार से छह सप्ताह तक सतर्क रहने की जरूरत है ताकि राज्य में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron variant) के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक के बाद कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। लोगों से अपील है कि चार से छह सप्ताह महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हमने दुनिया भर में देखा है, पांच से छह सप्ताह में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। पहली और दूसरी लहर जो तीन से चार महीने तक थी, उसकी तरह यह ज्यादा लम्बी नहीं होगी।

सप्ताहांत में कर्फ्यू लगाने की घोषणा मालूम हो कि कोरोना के मामलों में नियंत्रण के लिए (rise in the number of Covid-19 case) कर्नाटक सरकार ने सप्ताहांत में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू शुक्रवार रात दस बजे से लगेगा और सोमवार को सुबह पांच बजे तक रहेगा।

मालूम हो कि मंगलवार को कर्नाटक में 2479 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजधानी बेंगलूरु में नए संक्रमितों की संख्या में उछाल जारी है। मंगलवार को यहां 2053 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं दक्षिण कन्नड़ जिले में 75 नए लोग संक्रमित हुए हैं।बेंगलूरु में मंगलवार को तीन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें