दंत चिकित्सा देखभाल को लेकर जागरूकता की कमी : सुधाकर

बेंगलूरु. विदेशों में लोग साल में कम से कम दो बार दांतों की जांच करवाते हैं लेकिन भारत में दांतों में तकलीफ होने पर ही दंत चिकित्सक के पास जाने की प्रवृत्ति है। भारत में दंत चिकित्सा देखभाल के बारे में जागरूकता की कमी है। दंत स्वास्थ्य के बारे में विशेषकर ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने की (Need to create awareness about oral health in India) आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस पर राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (International Dentists Day held at Rajeev Gandhi University of Health sciences) की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि हमारे पास अन्य देशों की तुलना में बहुत कम दंत चिकित्सा लागत है। लोगों को चाहिए कि दंत स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। मंत्री ने कहा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली दुनिया में सबसे पुरानी है।

इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ. एस. रामचंद्र को उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए सम्मानित किया।