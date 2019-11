कर्नाटक में नया वीडियो विवाद : सीएम येडि ने कर दिया ऐसा खुलासा कि दिल्ली तक मच गया हड़कंप

बेंगलूरु. राज्य के राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री बी एस येडियूरप्पा के सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो को लेकर विवाद हो गया है। इस वीडियो में येडियूरप्पा कथित तौर पर सरकार को बचाने के लिए अपने पार्टी के नेताओं से ही पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने और सत्ता दिलाने में मदद करने वाले जद-एस और कांग्रेस के बागी नेताओं की उपेक्षा करने को लेकर नाराजगी जता रहे हैं।





@bsybjp again confesses about operation Kamala & the immoral defection of @INCIndia MLA’s.



He also clearly reveals that @AmitShah took care of the defectors for 2.5 months in Mumbai.



What more damning proof required that @BJP4India masterminded this entire operation. pic.twitter.com/Oi1PrbdsSN