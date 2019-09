NIA को आतंककारी से मिली यह जानकारी और बरामद हुए ग्रेनेड

NIA gets this information from terrorist and recovered grenade, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंककारी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से जुड़े एक गिरफ्तार आतंककारी से मिली जानकारी के आधार पर आइइडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और ग्रेनेड बरामद किए।