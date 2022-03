बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले की जांच एनआईए करे: शोभा करंदलाजे

मृतक के परिजनों से की मुलाकात

बैंगलोर Published: March 05, 2022 07:46:59 pm

बेंगलूरु. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री और सांसद शोभा करंदलाजे (Union Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare and MP Shobha Karandlaje) का मानना है कि बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से करवानी चाहिए।

शनिवार को मृतक के परिजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप देगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी इस संबंध में आवश्यक तैयारी कर रही है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना है ताकि इसे एनआईए को सौंपा जा सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह एक सप्ताह में कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अब तक इसी तरह के मामलों में 23 से अधिक युवकों की हत्या की गई है। इसलिए यह पता लगाने की जरूरत है कि कौन सा संगठन या देश इन हमलावरों को फंडिंग कर रहा है।

मंत्री ने कहा कि हमने अफगानिस्तान और सीरिया में हत्याओं की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी। लेकिन अब हम इसे भारत में देख रहे हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि यह समस्या केवल शिवमोग्गा तक ही सीमित नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि शिवमोग्गा में हत्या के लिए कुछ और हिंदू युवकों को भी निशाना बनाया गया है। इसलिए उन्होंने मांग की कि मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिए क्योंकि बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के पीछे कई संगठन हैं।

