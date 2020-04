निम्हांस को आइसीएमआर की हरी झंडी, कोरोना वायरस जांच शुरू

बेंगलूरु. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research - आइसीएमआर) ने लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) को कोरोना वायरस जांच की इजाजत दे दी है। निम्हांस ने जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही शहर में कोरोना वायरस जांच के लिए अधिकृत सरकारी लैबों की संख्या चार हो गई है। जबकि दो निजी लैबों को पहले से अनुमति है।

The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences में न्यूरोवायरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. वी. रवि ने बताया कि निम्हांस ने शुक्रवार को सैंपल जांच रिपोर्ट आइसीएमआर को भेजी थी। जिसके आधार पर आइसीएमआर ने जांच की इजाजत दी।

उन्होंने बताया कि निम्हांस के पास बीएसएल-3 स्तर का लैब है। यहां हर दिन 96 सैंपल जांचे जा सकते हैं। प्रदेश में अब तक जांचे गए 4587 नमूनों में से 4281 में वायरस की पुष्टि नहीं हुई है।

डॉ. रवि ने बताया कि हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायंसेस, मैसूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिवमोग्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायंसेस और गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायंसेस जांच के लिए अधिकृत हैं। हुब्बल्ली, मेंगलूरु व बल्लारी में जांच लैब जल्द शुरू हो सकते हैं।