कर्नाटक : डॉ. शेषाद्री निम्हांस के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त

बेंगलूरु. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डॉ. शेखर शेषाद्री (Dr. Shekhar Seshadri) को राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त होने या फिर स्थाई निदेशक की नियुक्ति तक वे इस पद पर बने रहेंगे। डॉ. शेषाद्री निम्हांस में बाल और किशोर साइकेएट्री विभाग के वरिष्ठ प्रोफसर हैं।

दरअसल गत वर्ष अक्टूबर में निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neuro Sciences) के निदेशक डॉ. बी. एन. गंगाधर के सेवा सेवानिवृत्त होने के बाद से निम्हांस को स्थाई निदेशक नहीं मिल सका है। डॉ. गंगाधर के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्हांस (Nimhans) के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. जी. गुरुराज को बतौर कार्यवाहक निदेशक निम्हांस की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इसके बाद गत वर्ष दिसंबर में केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. एम. वी. पद्मा श्रीवास्तव को निम्हांस का निदेशक नियुक्त किया। डॉ. श्रीवास्तव इस वर्ष फरवरी में पद्भार संभालने वाली थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कारण अब तक अज्ञात है।