हर दिन करीब 200 मरीज बजा रहे हैं निम्हांस के फोन की घंटी

बेंगलूरु. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) ने एक जून से मरीजों के लिए ओपीडी खोल रखी है। लेकिन फोन पर आवेदन के बाद ही मरीजों का पंजीकरण हो रहा है। ओपीडी के खुलने के बाद से करीब 2200 मरीजों ने आवेदन किया है। हर दिन करीब 200 मरीज निम्हांस के फोन की घंटी बजा रहे हैं। लेकिन अप्वाइंटमेंट के लिए ज्यादातर मरीज कतार में हैं। नए नियम ने ने भीड़ की रफ्तार जरूरी थामी हैं लेकिन कई मरीज परेशान हैं।

निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neuro Sciences) के निदेशक डॉ. बी. एन. गंगाधर ने बताया कि पुराने मरीजों के मामले में उसके चिकित्सक निर्णय लेते हैं कि मरीज को अस्पताल आने की जरूरत है या नहीं। कॉल करने वाले नए मरीजों को भी केस के आधार पर अप्वाइंटमेंट दी जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर निम्हांस (Nimhans) कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। डॉ. गंगाधर ने मरीज व परिजनों से संयम बरतने की अपील की है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अप्वाइंटमेंट मिले। कोरोना के कारण हर मरीज को एक साथ अप्वाइंटमेंट देना संभव नहीं हो पा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से जारी हर सुरक्षात्मक दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि निम्हांस पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा है। कुछ दिन पहले शहर में भटकती मिली मानिसिक रूप से बीमार 34 वर्षीय एक महिला मरीज को पुलिस ने निम्हांस के आपातकालीन केंद्र में भर्ती करवाया था। जांच में मरीज कोरोना पॉजिटिव निकली। जिसके बाद निम्हांस को आपातकालीन केंद्र को दूसरे भवन में शिफ्ट करना पड़ा। 11 नर्स, 10 ग्रूप-डी कर्मचारी, 10 सुरक्षा गार्ड सहित आठ कनिष्ठ चिकित्सकों को क्वारंटाइन करना पड़ा।