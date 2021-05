कर्नाटक : 10वीं, 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर निर्णय नहीं : शिक्षा मंत्री

बेंगलूरु. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने सोमवार को बताया कि प्रदेश बोर्ड दसवीं (एसएसएलसी) और 12वीं यानी द्वितीय पीयू परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने अभी कोई निर्णय (No decision to cancel 10th, 12th board exams yet) नहीं लिया है। कोविड के कारण दोनों परीक्षाएं केवल अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद परीक्षा को लेकर सरकार उचित निर्णय लेगी।

मंत्री ने परीक्षा रद्द करने को लेकर चर्चाओं को महज अटकलबाजी करार दिया। छात्रों को परेशान न होने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित (no worries, concentrate on studies) करने की सलाह दी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहली ही प्रथम पीयूसी यानी 11वीं सहित कक्षा एक से कक्षा नौ तक के बच्चों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में भेजने की घोषणा की है। गत वर्ष कोरोना की पहली लहर के दौरान राज्य सरकार ने दोनों परीक्षाओं का सफल आयोजन किया था।