राज्यसभा में जाने की इच्छा नहीं: देवगौडा

बेंगलूरु.जनता दल (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौडा( H D Deve Gowda) ने कहा है कि राज्यसभा में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। देवगौड़ा ने कहा कि हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और इसे मजबूत करना ही उनकी प्राथमिकता है।

संवाददाताओं एक सवाल के जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पिछला लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ा था। ऐसे में मेरे लोकसभा या राज्यसभा जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

यहां रविवार को पार्टी कार्यालय में पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि महानगरपालिका के चुनाव निकट आ रहे हैं। इस चुनाव के लिए हमें अभी से तैयारियां शुरु करनी हैं।

सभी वार्डों में हमें बूथस्तर पर कार्यकर्ताओं का संगठन बनाना है और महानगरपालिका में अधिक से अधिक क्षेत्रों में जीत हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

बता दें कि इस वर्ष जून माह में कर्नाटक के 4 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के समर्थन से जनता दल (एस) के प्रत्याशी का चयन संभव है। पार्टी के मौजूदा सदस्य कुपेंद्र रेड्डी का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है।

Janata Dal(Secular) Chief&Former Prime Minister H D Deve Gowda on reports of him contesting Rajya Sabha elections: I'm not interested to go to Rajya Sabha. My concern is to build & strengthen the party. I had declared earlier that I will not contest elections anymore. #Karnataka pic.twitter.com/QTFwdJZlBd