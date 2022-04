कर्नाटक में चौथी लहर जैसी स्थिति नहीं : सुधाकर

- मास्क अनिवार्य करने पर निर्णय जल्द

Updated: April 21, 2022 09:42:31 am

बेंगलूरु. कोविड की संभावित चौथी लहर के बारे में चिंताओं के बीच स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने बुधवार को कहा कि राज्य में अभी ऐसी स्थिति (No fourth wave like situation in Karnataka) नहीं है। लेकिन, सरकार सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठा रही है और अन्य शहरों व देशों में कोविड के मामलों में वृद्धि की निगरानी कर रही है।