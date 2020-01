Good News: बुरी एवं भयावह प्रथाओं पर लगेगा अंकुश, लागू हुआ कानून

No more black magic in state: काला जादू और टोने-टोटके की भयावह खबरों पर अब अंकुश लगाया जा सकेगा। कर्नाटक विधानसभा में दो साल पहले पारित बहुचर्चित 'अंधविश्वास निरोधक कानूनÓ को राज्य सरकार ने अधिसूचित कर दिया। यह कानून इसी महीने की चार तारीख से प्रभावी हो जाएगा।