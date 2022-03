स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने पर आपत्ति नहीं: सिद्धरामैया

कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी

बैंगलोर Published: March 19, 2022 07:25:45 pm

बेंगलूरु. पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया (Former Chief Minister and Leader of Opposition Siddaramaiah) ने शनिवार को कहा कि उन्हें स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे भगवत गीता ( Bhagavat Gita) सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। चाहे वे भगवत गीता पढ़ाएं, कुरान या बाइबिल, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को घर पर भी भगवत गीता, रामायण और महाभारत पढ़ाया जाता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम संविधान और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। किसी को भी संविधान के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। देश सर्व समन्वय समाज में विश्वास करता है और हम सद्भाव और सहिष्णुता में विश्वास करते हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नरम और कठोर हिंदुत्व के लिए नहीं है। हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं और देश के सभी धर्मों को सम्मान देते हैं। कोर्ट के आदेश का पालन करें

हिजाब पर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए बंद आहूत करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग इस फैसले से असंतुष्ट थे, उन्होंने बंद रखा था। हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की जरूरत है।

मंदिर मेलों के दौरान गैर-हिंदुओं द्वारा व्यापार करने पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पूर्व सीएम ने कहा कि किसी भी धर्म के लोगों को सांप्रदायिक नहीं बनना चाहिए। हमें देश के सभी धर्मों का सम्मान करने की आवश्यकता है।

