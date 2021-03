- ऐसी मंशा भी नहीं

- विपक्ष के सभी नेताओं की सलाह का स्वागत

बेंगलूरु. कर्नाटक के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कोरोना से संबंधित सभी तथ्यात्मक आंकड़ों को सार्वजनिक कर रही है। संक्रमितों का आंकड़ा छिपाने का कोई सवाल (Karnataka's Health Minister said, there is no question of hiding covid numbers) नहीं है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। आंकड़ों को गुप्त रखना संभव भी नहीं है। सरकार कोई आंकड़ा नहीं छिपा रही है।

कोविड के नियंत्रण को लेकर विपक्ष के सभी नेताओं की सलाह का स्वागत है। उन्हें अगर लगता है कि कोरोना उपचार व प्रबंधन प्रणाली में कोई खामी है तो वे इसे उजागर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इस संबंध में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। सरकार कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय

कोविड को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने त्योहारों (festival) के सार्वजनिक आयोजन को प्रतिबंधित किया है। कोविड तकनीकी सलाहकार समिति ने कई एहतियाती उपाय सुझाए हैं। इस पर मुख्यमंत्री खुद निर्णय लेंगे।

किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित करना मुश्किल

उन्होंने कहा कि किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित करना मुश्किल है। संक्रमण के प्रसार को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच उपचुनाव के सुरक्षित संचालन को लेकर चुनाव आयोग को अपना सुझाव भेजा है।