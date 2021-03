कर्नाटक में अभी सीमित या पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं

बेंगलूरु. कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona virus in Karnataka) शुरु होने की बात स्वीकारने के बावजूद राज्य सरकार का कहना है कि अभी सीमित या पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की स्थिति (situation still doesn't warrant semi-lockdown or full fledged lockdown in Karnataka) नहीं है। हालांकि, कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं।

राज्य में पिछले एक पखवाड़े के दौरान कोरोना के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। लगातार दो दिन 1700 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि के बाद सोमवार को नए मामलों की संख्या 1500 से कम रही।

सुधाकर ने कहा कि हालात को नियंत्रित करने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जाएगी। लेकिन, अभी आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। हमें पूर्व की गलतियों से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित पड़ोसी केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है। दोनों राज्यों से आने वाले जिन यात्रियों के पास निगेटिव कोरोना रिपोर्ट नहीं है उनकी जांच सीमा पर ही की जाएगी। सुधाकर ने इस बात के संकेत दिए कि कोविड के मामले बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद शिक्षण संस्थानों के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

मास्क जुर्माना बढ़ाने पर भी विचार

लोगों से कोरोना सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील करते हुए सुधाकर ने कहा कि सरकार मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। इसके बारे में विभाग के अधिकारियों ने चर्चा की है। डॉ. सुधाकर ने कहा कि सीमा पर सख्त स्क्रीनिंग के लिए गृह मंत्रालय का सहयोग जरूरी है।

मुख्यमंत्री इस संबंध में पहले ही बैठक कर चुके हैं। लोगों को चाहिए कि विवाह व अन्य समारोहों में मास्क व सामाजिक दूरी नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह बेंगलूरु में तीन कोविड देखभाल केंद्रों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। इस बीच, मैसूरु की जिलाधिकारी रोहिणी सिंधूरी ने कहा कि अगर जरुरत पडऩे पर मिनी लॉकडाउन लगाया जा सकता है।