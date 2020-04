आयुर्वेद व होम्योपैथी में कोविड-19 का उपचार नहीं

बेंगलूरु. हर्बल दवाओं (herbal Medicines) से कोविड-19 ठीक होने की वायरल खबरों को लेकर शहर के आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी) विभाग के आयुक्त ने एडवाइजरी जारी की है। ऐसी खबरों को निराधार बता कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति हर्बल दवाओं पर आधारित है। ऐसे दावों से इस पद्धति की छवि खराब हो रही है। आयुष मंत्रालय ने कभी दावा नहीं किया है कि आयुर्वेद व होम्योपैथी आदि में कोविड-19 का उपचार है (The Ministry of AYUSH has never claimed that there is a treatment of Kovid-19 in Ayurveda and Homeopathy etc.)। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुष चिकित्सा पद्धति कारगर जरूर है। जहां तक होम्योपैथी का सवाल है तो कुछ दवाएं जरूरी हैं जो श्वसन स्वास्थ्य के समग्र सुधार में प्रभावी है। लेकिन ऐसी दवाएं भी चिकित्सक के सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए।