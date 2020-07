88 कॉलेजों में एक भी विद्यार्थी नहीं हुए उत्तीर्ण

बेंगलूरु. इस साल द्वितीय पीयू (not a single student of 88 colleges passed the Second PU Exam in Karnataka) की परीक्षा में 88 कॉलेजों के एक भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुए। इनमें 78 कॉलेज गैर अनुदानित, पांच सरकारी और पांच अनुदानित कॉलेज हैं। 92 कॉलेजों में 100 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए। इनमें तीन सरकारी कॉलेज, एक अनुदानित कॉलेज और 88 गैर अनुदानित कॉलेज हैं।

विज्ञान के 76.2, कॉमर्स के 65.52 और कला संकाय के 41.27 फीसदी विद्यार्र्थी सफल रहे। गत वर्ष कला संकाय के 50.53 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे यानी इस वर्ष पास प्रतिशत में 9.26 फीसदी गिरावट रही। अंग्रेजी विषय में 72.45 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 68,866 विद्यार्थियों ने 85 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए।

श्रीवत्स ने कॉमर्स, अभिजना और प्रेरणा ने विज्ञान व करेगौड़ा ने कला संकाय में किया टॉप

मल्लेश्वरम स्थित विद्या मंदिर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज के अरविंद श्रीवत्स ने 600 में से 598 अंकों के साथ कॉमर्स में टॉप किया। 596 अंकों के साथ उडुपी स्थित विद्यालय पीूय कॉलेज की बृंदा जे. एन. दूसरे स्थान पर रही। शिवमोग्गा जिले के सरकारी पीयू कॉलेज की सिंधु जी. एम. ने 595 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

विज्ञान संकाय में दो विद्यार्थियों ने एक साथ टॉप किया है। उडुपी स्थित विद्यालय पीयू कॉलेज की अभिजना राव और मल्लेश्वरम स्थित विद्या मंदिर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज की प्रेरणा एम. एन. ने 596 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जबकि 595 अंकों के साथ बेंगलूरु के जयनगर स्थित आर. वी. पीयू कॉलेज की आकांक्षा एस. पई दूसरे स्थान पर रही। मैसूरु के गोपालस्वामी एस. वी. पीयू कॉलेज का यशस एम. एस. 594 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

बल्लारी स्थित इंदु इंडिपेंडेट पीयू कॉलेज के करेगौड़ा डी. ने 594 अंकों के साथ कला संकाय में टॉप किया। इसी कॉलेज के स्वामी ने 592 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया।



जिला उत्तीर्णता फीसदी

उडुपी - 90.71

दक्षिण - कन्नड़ 90.71

कोडुगू - 81.53

उत्तर कन्नड़ - 80.97

चिकमगलूरु - 79.11

बेंगलूरु दक्षिण - 77.56

बेंगलूरु उत्तर - 75.54

बागलकोट - 74.59

चिकबल्लापुर - 73.74

शिवमोग्गा - 72.19

हासन - 70.18

चामराजनगर - 69.29

बेंगलूरु ग्रामीण - 69.02

हावेरी - 68.01

मैसूरु - 67.98

कोलार - 67.42

धारवाड़ - 67.31

बीदर - 64.61

दावणगेरे - 64.09

चिक्कोडी - 63.88

मंड्या - 63.82

गदग - 63.00

तुमकूरु - 62.26

बल्लारी - 62.02

रामनगर - 60.96

कोप्पल - 60.90

बेलगावी - 59.70

यादगीर - 58.38

कलबुर्गी - 58.27

चित्रदुर्ग - 56.80

रायचूर - 56.22

विजयपुर - 54.22



अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी आगे

कन्नड़ भाषा में परीक्षा देने वाले 2,88,998 विद्यार्थियों में से 1,37,454 माने 47.56 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी भाषा में परीक्षा देने वाले 3,86,279 विद्यार्थियों में से 2,79,843 माने 72.45 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।



विद्यालयों के आधार पर परीक्षाफल

विद्यालय - उत्तीर्णता प्रतिशत

सरकारी - 46.24

अनुदानित - 57.64

गैर-अनुदानित - 72.51

कॉर्पोरेशन - 50.43

बाइफर्केटेड - 70.74



11,970 व्याख्याताओं ने जांची कॉपियां

राज्य के 1016 केंद्रों में चार से 21 मार्च तक और 18 जुलाई को परीक्षा का आयोजन हुआ। बेंगलूरु में 21, मैसूर में 9 , बेलगावी में 6 और मेंगलूरु में छह सहित 22 जिलों के 70 केंद्रों में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ। 11,970 व्या याताओं ने उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। 6,75,277 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए।

महत्वपूर्ण तिथि व शुल्क

-उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन कॉपी के लिए 16 से 30 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। प्रति विषय 530 रुपए का शुल्क लगेगा। छाया प्रति ऑनलाइन जारी करने का प्रावधान किया गया है।

-तीन से सात अगस्त तक स्कैन कॉपी डॉउनलोड किए जा सकेंगे।

-उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्योगांकन के लिए वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेगा जिसने स्कैन कॉपी ली है। आवेदन तिथि चार से 10 अगस्त है। पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति विषय 1670 रुपए का शुल्क लगेगा। पुनर्योगांकन के लिए कोई शुल्क नहीं है।

-पुनर्मूल्यांकन परिणाम का इंतजार किए बिना विद्यार्थी पूरक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। डीपीयूइ अपने वेबसाइट पर पुनर्मूल्यांकन के नतीजे घोषित करेगा जो निर्णायक होगा। पुनर्योगांकन के नतीजे भी वेबसाइट पर ही जारी होंगे।