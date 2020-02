बेंगलूरु. पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कलबुरगी के पुलिस आयुक्त एम एन नागराज ने कहा कि हमने (AIMIM) नेता वारिस पठान के बयान को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इसमें उन्हें 29 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने हाजिर होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

M N Nagaraj, Kalaburagi Police Commissioner: We have served notice to Waris Pathan (AIMIM leader on his '15 cr hain magar 100 ke upar bhaari hain' remark) to appear before the investigation officer on 29th February and give his statement. #Karnataka pic.twitter.com/hGN3j8VHxh