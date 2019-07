अब एसएमएस से दाखिल हो जाएंगे GST Return

बेंगलूरु. छोटे व्यापारियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर Patrika .com/tags/gst-return/">GST RETURN दाखिल करना अब और आसान हो जाएगा। सरकार एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जब केवल दो एसएमएस के जरिए रिटर्न फाइल हो जाएंगे।

यहां शनिवार को जीएसटी पर गठित मंत्रियों के समूह gom की बैठक के बाद जीओएम के चेयरमैन और बिहार के उपमुख्यमंत्री Sushil Kumar Modi मोदी ने कहा कि जिन व्यापारियों ने किसी तिमाही में कोई लेन-देन नहीं किया है The nil filers -the traders who have witnessed no transaction in the quarter वे सिर्फ दो एसएमएस के जरिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। अगर किसी व्यापारी ने किसी तिमाही के दौरान कोई खरीद-बिक्री नहीं की है तो वह अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेज सकता है। इसके बाद उसे उसी नंबर एक वन टाइम पासवर्ड OTP मिलेगा। इस ओटीपी के जरिए रिटर्न दाखिल करने की बाकी प्रक्रिया आसानी से पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि संशोधित जीएसटी रिटर्न पर सरकार काफी समय से काम कर रही है और अब इसका Prototype आगामी 1 जुलाई 2019 को लांच हो जाएगा। 1 जुलाई को ही जीएसटी लांच करने का दूसरा साल पूरा होगा। वहीं 5 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए संशोधित जीएसटी रिटर्न 1 अक्टूबर 2019 को लांच होने की उम्मीद है। नए रिटर्न के तीन मुख्य घटक है। एक मुख्य रिटर्न और दो अनुलग्नक। जीएसटी परिषद ने इसी साल सितम्बर तक सभी ऑनलाइन रिफंड को मंजूरी देने का फैसला किया है।