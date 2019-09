IMA scam case : अब दिल्ली से होगी आईएमए मामले की जांच

Now IMA scam case will be investigated from Delhi, आइएमए धोखाधड़ी मामले की जांच में लगे प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) अधिकारियों ने बेंगलूरु में अपनी जांच का लगभग काम पूरा कर लिया है और अब आगे की जांच प्रक्रिया दिल्ली से संचालित होगी।