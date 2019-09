कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अब यह मुसीबत

bjp and congress both are facing this problem in state, १५ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ है।