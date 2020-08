कोरोना : कर्नाटक में पॉजिटिव मरीजों से ज्यादा हुए डिस्चार्ज

प्रदेश में सोमवार को रिकवरी दर 44.78 और मृत्यु दर 1.86 फीसदी रही।

बेंगलूरु.

बेंगलूरु में लगातार दूसरे दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा रही। इतना ही नहीं, प्रदेश भर में सामने आए नए मरीजों की तुलना में ज्यादा संख्या में मरीज डिस्चार्ज हुए (For the first time , the number of recoveries in Karnataka was higher than new covid-19 cases) और यह पहला ऐसा मौका है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 4,752 नए मामले सामने आए जबकि 4,776 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। सोमवार को बेंगलूरु में 1,497 मरीजों की पुष्टि हुई और 2,693 मरीज ठीक हुए।

इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,39,571 पहुंच गई है। इनमें से 74,469 मरीजों का उपचार जारी है और 62,500 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को 98 मरीजों के मौत की पुष्टि की। प्रदेश में अब तक कोविड से 2,594 मरीजों की मौत हुई है। 629 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

सोमवार को कुल 9,915 आरटी-पीसीआर और 18,074 रैपीड एंटीजन टेस्ट किए गए। अब तक कुल 14,46,558 सैंपलों की जांच की गई है।1,34,078 प्राइमरी और 1,20,660 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स निरानी में हैं।

नए 4,752 मरीजों में से 1,497 मरीज बेंगलूरु शहर में सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की तादाद 60,998 पहुंच गई है। इनमें से 36,290 मरीजों का उपचार जारी है। 23,603 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से 2,693 मरीजों को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। कोरोना से 1,104 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 27 मौतों की पुष्टि सोमवार को हुई।

मैसूरु जिले में 372 नए मरीज मिले हैं। कुल 5,192 मरीजों में से 2,952 मरीजों का उपचार जारी है और 2,066 मरीज ठीक हुए हैं। 174 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

बल्लारी जिले में 305 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 7,354 संक्रमितों में से 3,241 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 4,034 एक्टिव मामले हैं। 79 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

बागलकोट जिले में 209 नए मामले सामने आए हैं। कुल 2,153 मरीजों में से 1,031 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 1,073 मरीजों का उपचार जारी है।

धारवाड़ जिले में 191, कलबुर्गी जिले में 170, कोप्पल जिले में 157, शिवमोग्गा जिले में 155, दक्षिण कन्नड़ जिले में 153, मंड्या जिले में 152, हासन जिले में 131, उडुपी जिले में 126, तुमकूरु जिले में 122, रायचुर जिले में 115, गदग जिले में 100, हावेरी जिले में 99, विजयपुर जिले में 92, यादगीर जिले में 86, रामनगर जिले में 68, बेलगावी जिले में 60, चिकबल्लापुर जिले में 58, चामराजनगर जिले में 52, बीदर जिले में 50, चिकमगलूरु जिले में 46, दावणगेरे जिले में 41, कोलार जिले में 40, कोडुगू जिले में 39, चित्रदुर्ग जिले में 33, उत्तर कन्नड़ जिले में 31 और बेंगलूरु ग्रामीण जिले में दो नए मामले सामने आए हैं।